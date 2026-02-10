2月6日に公開される映画『トゥギャザー』から4本のメイキング映像が公開された。 参考：『トゥギャザー』愛し合った後に“離れられない”カップルトイレでの行為を捉えた本編映像 本作は、身体の突然変異というボディホラーと恋愛の共依存を融合させ、倦怠期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を映し出したホラー映画。監督を務めたのは、オーストラリア出身の新人マイケル・