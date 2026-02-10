日銀が１０日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５５円５６～５８銭と前営業日比１円０２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円２３～２７銭と前営業日比４１銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１９０７～０９ドルと同０．００５２ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS