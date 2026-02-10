「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPad Wi-Fi 128GB（アップル）2位LAVIE Tab Lite（TL103/KAL）（NEC）3位iPad mini Wi-Fi 128GB(7th)（アップル）4位11インチiPad Air Wi-Fi 128GB(2nd)（アップル）5位11インチiPad Air Wi-Fi 256GB(2nd)（アップル）6位11インチiPad Wi-Fi 256GB（アップル）7位LAVIE Tab T8（T0855/K