J２の湘南ベルマーレは２月10日、GKポープ・ウィリアムがベルギー２部のベールスホットへ期限付き移籍すると発表。レンタル期間は2026年６月30日までとなっている。31歳GKは、これまでFC町田ゼルビアや横浜F・マリノスなどでレギュラーとして活躍。昨年７月からは横浜FMから完全移籍で加入した湘南でプレーしていた。今回の移籍にあたり、ポープはクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発表した。 「この