ニトリは花粉の季節に置き場所で選べる空気清浄機「テーブル付き空気清浄機（NR-308）」「スリム空気清浄機（NR-402 ホワイト）」の2製品を2月上旬に発売した。価格は、NR-308が1万9900円、NR-402が9990円。●ハウスダストや脱臭にも 用途で選べる2種類テーブル付き空気清浄機（NR-308）は、適用床面積目安が20畳までのカフェテーブルやプランタースタンドとしても使える1台3役の空気清浄機。スリム空気清浄機（NR-402）は、