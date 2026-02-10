愛知県阿久比町で2023年12月、男性を殺害し、軽自動車を奪うなどの罪に問われた男の裁判で、検察側は無期懲役を求刑しました。住所不定・無職の大谷将也被告(40)は2023年12月、金品を盗む目的で侵入した阿久比町の住宅で林治彦さん(当時52)を殺害し、軽自動車を奪った罪などに問われています。大谷被告は「冤罪事件」と主張し、起訴内容を否認しています。検察側は10日、「生活費などを得るための犯行で許されるはずもなく