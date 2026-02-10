２月８日、私はプレミアリーグ第25節の三笘薫を擁するブライトン対鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの“M23ダービー”を取材するため、アメリカン・エクスプレスを訪れた。この日本人対決で三笘は先発。負傷明けの鎌田はベンチスタートとなった。バーンリー戦以降プレミア４試合勝ちがないブライトンに漂う空気は重い。対するパレスも難しい状況だ。守備の要であるマーク・ゲイがマンチェスター・シティへ移籍。さらには