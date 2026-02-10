【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『Close』のサビは高音が多いので最初に歌った時は声が全然出なくて。心配というか不安な気持ちがすごく大きかったです」（MYU.S） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。2月は10人組ガールズグループ・CIRRAのHINATAとMYU.S（シモミュウ）とKOHARUが担当MCとして登場。 2月10日の