韓国5人組ガールズグループ・fromis_9（プロミスナイン）が、4月1日に日本1st EP『LIKE YOU BETTER (Japanese ver.)』のCDをリリースし、日本デビューすることが決定した。 ■2ショットチェキ撮影会などイベントも開催！ メンバー全員がセンター級の美しいビジュアルを持ち、代表曲「Supersonic」「DM」「WE GO」など楽曲総再生回数"億越え"連発