【その他の画像・動画等を元記事で観る】 織田裕二をはじめ、反町隆史、亀梨和也、満島真之介、波瑠、玉山鉄二、松雪泰子、佐藤浩市ら豪華キャストが集結する、2月15日放送・配信スタートの連続ドラマ『北方謙三水滸伝』（WOWOW×Lemino）より、織田裕二演じる宋江の新場面写真3点が解禁となった。 ■「決してヒーロー気質ではない主人公。どう演じるのか日々試行錯誤しながら挑んでいました」（織田裕二）