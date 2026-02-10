光ビジネスフォーム [東証Ｓ] が2月10日大引け後(18:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益(非連結)は前の期比26.7％増の2.8億円になり、26年12月期も前期比7.1％増の3億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の50円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の経常利益は前年同期比6.0％減の1.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.8％→5.6％とほぼ横ばい