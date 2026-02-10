【その他の画像・動画等を元記事で観る】 yamaが新曲「蛹」を2月11日に配信リリース。同日21時に同曲のリリックビデオをプレミア公開する。 ■コンセプトEP『C.U.T』の核となる楽曲 「蛹」は、今年でデビュー5年を迎えたyamaが、5年間の活動のなかで見つけた音楽、そして自身のルーツと向き合った音楽を詰め込んだコンセプトEP『C.U.T』からの先行シングル第3弾。 プロデューサーのGooDeeとyama