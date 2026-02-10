今週は、春の中長距離戦線を占う伝統の一戦、第119回京都記念（GII、芝2200m）が京都競馬場で行われる。今年は、昨年の天皇賞（春）覇者・ヘデントールをはじめ、菊花賞2着エリキング、中日新聞杯を制したシェイクユアハート、レース連覇を狙うヨーホーレイク、エ女王杯3着ホールネス、ジューンテイク、エヒトといった重賞ウイナーに上がり馬エコロディノスなど好メンバー