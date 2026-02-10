兵庫県教育委員会は、公立高校の推薦入学・特色選抜などの願書受付を閉め切り、９日、学校別の倍率などの確定値を発表しました。推薦入学を実施するのは９４校で、全体の定員７８００人に対して、志願者は９５５７人、倍率は１．２３倍となり、前年度よりも０．０７ポイント低くなりました。このうち５３校で計３９００人を募集する専門学科の倍率は全体で１．１９倍でした。前年度は１．２２倍で、０．０３ポイント低くなっ