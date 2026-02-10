◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第3クール1日目(10日、宮崎市)プロ野球・巨人の1軍春季キャンプは第3クールがスタート。2日目となる11日には紅白戦が予定されています。8年目左腕・横川凱投手は、ここまでのキャンプについて「いい感じで練習できています」と充実感。実戦に対しては「この時期なんで、しっかりと真っすぐを強く投げられるように」と意識を明かしながら、「もう明日は紅白戦なんで、しっかり結果でアピールできる