キャラクターグッズなどを手がけるコスパ（東京都渋谷区）は、アニメ「僕のヒーローアカデミア」から、登場キャラクターたちが着用している体操服を再現した「雄英高校体操服」の基本予約受付を、2026年3月1日まで同社運営の「コスパオフィシャルショップ」などで行っている。発送は5月下旬の予定。どちらも上下セットで購入可能同作に登場する「緑谷出久」らが着用している体操服を設定に基づいて再現した。伸縮性と通気性に富む