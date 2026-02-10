サッカーの日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）、ヴィアティン三重は１０日、奥寺康彦氏（７３）が強化アドバイザーに就任したと発表した。同日、奥寺氏がシニアアドバイザーを務めるＪ２横浜ＦＣは、引き続き同職を務めると発表した。奥寺氏は現役時代に古河電工やドイツ１部１ＦＣケルンなどで活躍。現役引退後は市原（現千葉）や横浜ＦＣで監督を務め、横浜ＦＣではＧＭや社長などを歴任した。この日、三重などがＳＮＳに投