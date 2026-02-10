「関東地区選手権・Ｇ１」（１０日、多摩川）久田敏之（４４）＝群馬・９１期・Ａ１＝が５号艇で登場した１０日の準優１０Ｒで１着。４カドまくりで優出の一番乗りを決めた。レース後は「自分でも想定外でした」と目を丸くしていたが、「展示から飛田（江己＝埼玉・４号艇）のピット離れが怪しそうだったし、もしかしたら４カドに入れるかも思って準備はしていました」と笑みをこぼした。仕上がりに関しては「足はめちゃくち