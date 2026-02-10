「関東地区選手権・Ｇ１」（１０日、多摩川）１０日に行われた準優３レースは１０Ｒで５号艇の久田敏之（群馬）が４カドからまくって波乱の決着となったが、１１Ｒと１２Ｒはそれぞれ１号艇の宮之原輝紀（東京）と砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５・Ａ１＝が順当にインから押し切った。１１日の１２Ｒで優勝戦が行われる。１号艇は予選トップ通過から勝ち上がった砂長で、「足は変わらず節イチですね。優勝戦に入っても伸びら