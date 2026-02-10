秋篠宮妃・紀子さまが、東京都内で行われた「青少年読書感想文コンクール」の表彰式に出席されました。きょう（10日）午後、東京・千代田区で行われた「青少年読書感想文全国コンクール」の表彰式に秋篠宮妃・紀子さまが出席し、挨拶されました。「受賞者の皆さま一人一人が、これはなんだろう、もっと知りたいと思ったり、ずっと大切にしたい、誰かに伝えたい気持ちを抱いたりしながら、ご自身の言葉で表現した作品は、私の心にも