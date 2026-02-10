去年4月、東京・豊島区で50代の男性の自宅から現金1200万円が盗まれた事件で、窃盗などの疑いで逮捕された男性（38）について、東京地検はきょう付で不起訴処分としました。「証拠を慎重に検討をした結果、不起訴とした」としています。一方、東京地検は、この男性とともに逮捕された時吉純一郎被告（57）を窃盗と住居侵入の罪で起訴しました。東京地検は、時吉被告の認否を明らかにしていません。