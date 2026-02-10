オリックス・マチャドが、キャンプ地の宮崎に合流した。昨季リーグ3位の28セーブを挙げた右腕は、キャッチボールなどで調整。「無事に帰ってこれて本当にうれしく思っている。すごく寂しい思いもあったので、（チームメートと）話すことができてよかったというのが一番」と笑顔を浮かべた。来日3年目のシーズンに向けては、「とにかく日本シリーズ進出、優勝に貢献することだけを考えてやっている」と決意した。今年3月のWBC