ウクライナ侵攻の犠牲者の写真をあしらったヘルメットで練習するスケルトン男子のウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチ＝9日、コルティナダンペッツォ（AP＝共同）【ミラノ共同】ミラノ五輪のスケルトン男子にウクライナ代表として出場するヘラスケビッチが9日、ロシアによるウクライナ侵攻で命を落としたアスリートの写真をあしらったヘルメットを着用して練習に臨んだ。ウクライナメディアなどが伝えた。ヘラスケビッ