90年にわたって千葉県の房総半島を走り続けてきたJR久留里線。この列車の一部区間が来年4月に廃止されることが決まりました。利用者数の減少でJR東日本が路線を廃止するのは初めてです。JR東日本喜勢陽一 社長「これまで作り上げてきた鉄道のネットワークを『廃線』という形で失うのは非常に残念なこと」JR東日本が“一部路線を廃止する”という苦渋の決断をしました。その対象となったのが、JR久留里線です。千葉県の木更