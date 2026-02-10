5人組アイドルグループ「プランクスターズ」が10日までに公式Xを更新し、「さっぽろ雪まつり」でのメンバーの衣装について謝罪した。Xで「愛成来来、スクール水着出演についてのお詫び」と題した書面を投稿。「この度、さっぽろ雪まつり2026期間中において、弊社所属メンバーが事前に運営へ報告を行わない形でサプライズ衣装としてスクール水着出演を行い、その際の衣装および演出内容により、多くの皆様にご心配やご不快な思