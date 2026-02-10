住友重機械工業は１０日、本社の事務部門や国内グループ会社の建設機械部門などで、５００人規模の希望退職者を募集すると発表した。年５０億円の費用削減につながるとしており、半導体や先端医療機器などの重点領域に投資を集中する。希望退職者には、年齢に応じた加算金を上乗せして退職金を支給する。２５〜３０億円の費用を見込んでおり、２６年１２月期連結決算に計上する予定だ。４月１日時点で５５歳以上６５歳未満、