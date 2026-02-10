2月10日までに、歌手の木村カエラがInstagramを更新。近影を公開し、話題を呼んでいる。木村は、《kaela_official 2026.02.08 LIVE“Katsina Session Presents vol.2” - The return - HINA=MATSURI 2026》とつづり、2月8日に横浜ベイホールでライブが開催されたことを報告した。添えられた写真には、ライブのオフショットが。「木村さんは、ピンクや緑、青が混じったビビッドなニットと、白のパンツを着用したスタイルを披