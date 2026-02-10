「こども店長」で知られる俳優の加藤清史郎が、2月8日、自身のXを更新。“茶髪マッシュルームカット” の激変ぶりを披露し、ファンから驚きの声があがっている。加藤は《髪切った（2週間前）》とのみ投稿し、ヘッドフォンを首にかけ、NFLでAFC北地区所属のピッツバーグ・スティーラーズのトレーナーを着た、茶髪のマッシュルームカットに眼鏡姿のショットを披露。X上にはファンから《誰か…わからなかったです。色付き眼鏡なら