女子プロレス「スターダム」で活躍する人気ＹｏｕＴｕｂｅｒでタレントのフワちゃんが、?太陽神?ことＳａｒｅｅｅ（２９）のデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（３月２２日、横浜武道館）に参戦することが１０日に発表された。フワちゃんは同大会でＸ、ＸＸと組み、マーベラスの暁千華＆Ｘ＆ＸＸと６人タッグマッチで対戦することが決定した。この日都内で開かれた会見に姿を現さなかったが、コメントを