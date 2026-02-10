阪神が１１日、沖縄・宜野座キャンプで初の紅白戦を実施する。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が開催されるため、代表メンバーに選出されている石井大智投手（２８）、坂本誠志郎捕手（３２）、佐藤輝明内野手（２６）、森下翔太外野手（２５）の４選手も出場予定。さらに主力の近本光司外野手（３１）、大山悠輔内野手（３１）らも登場するとあって、現地を訪れる虎党には垂涎のエキシビジョンゲームとなりそうだ