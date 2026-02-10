シンガーソングライターの近藤夏子さんとラジオDJのタケモトコウジさんが担当するラジオ番組で、「お別れしました」をテーマにメッセージを募集。恋人や夫婦、そして自分自身との“別れ”をつづった数多くのメッセージが寄せられました。番組冒頭、自身の経験を語った近藤さん。数年前のバレンタインデー、「弱い自分と別れたい」との思いから、ひとり縁切り神社へと足を運んだのだそう。「誰もいないだろう」と思っていた境内