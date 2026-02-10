【「黄泉に落ちても麻雀」：大型無料DLC「蛇馬新章」】 2月10日 配信開始 Boxed Lighting Gamesは、PC（Steam）向けローグライク型カード構築ゲーム「黄泉に落ちても麻雀」の大型無料DLC「蛇馬新章」を2月10日に配信した。 本作は麻雀の要素とローグライク、カード構築を組み合わせたゲームで、プレーヤーは冥界を舞台に、多彩な役（番型）