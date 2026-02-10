これは筆者の友人Aのお話です。最初は理想の妹と思えた義妹が、自己中心的で甘えて頼りっぱなしであることがわかりました。頼られていることに嬉しかったのもはじめだけ。度重なるお願いに違和感を覚え始めたAはついに限界を迎えます。 義妹「私、ずっとお姉ちゃんがほしかったの」