静岡朝日テレビ(SATV)の白木愛奈アナウンサー(27)が10日、自身のインスタグラムを更新。衣装を公開した。 【写真】斜め横からのショットも素敵です 「特番をご覧いただいた皆さまありがとうございました」と投稿。「地元からもたくさん連絡をもらって嬉しかったです」と記した。 続けて、「先日ある宣材撮影を行いました」とつづり、ミントカラーのニットセーターを着た写真を掲載。「春服を着る