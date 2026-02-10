モデルで女優のキム・カーダシアン（45）が、F1世界王者に7度輝いたルイス・ハミルトン（41）とともに、スーパーボウルで公の場に初めて姿を現した。今月初め、イギリスからパリへ共に飛んだことで交際の噂が浮上していた二人は、8日、サンタクララで行われたシアトル・シーホークス対ニューイングランド・ペイトリオッツの試合を隣同士の席で観戦した。 【写真】復縁と破局を繰り返してき