明日11日にかけて九州から東北まで広い範囲で雨が降り、神奈川県や千葉県など関東沿岸部は警報級の大雨となる可能性もあるでしょう。外出の際はご注意ください。日に日に寒さは和らぎ、週末は春本番の暖かさです。融雪が一気に進むため、なだれや屋根からの落雪に注意が必要です。明日11日は広く雨関東沿岸で警報級大雨か内陸部は湿った雪の所も今日10日(火)夜は、九州付近に低気圧が発生する見込みです。この低気圧は前線を伴