2026年2月8日の衆院選における高市自民党の圧勝を受け、「国家情報局（日本版CIA）」の設置は具体的な実行フェーズへ移行した。これは単なる組織改編に留まらず、防衛、外交、民間ビジネスの地殻変動を招く。国策によるインテリジェンス特需は、日本企業の資本効率を劇的に変える契機となる。【こちらも】特定口座から新NISAへの「大移動」資本効率が強制する日本型ポートフォリオの構造改革■国策と構造変化の地殻変動政府