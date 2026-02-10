１０日午後３時５７分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。長野地方気象台の発表内容は以下のとおり。［気象概況］１０日夜には低気圧が九州の西に発生し、前線を伴って急速に発達しながら１１日昼頃には伊豆諸島に進み、夜には日本の東に進む見込みです。このため、長野県では、１０日夜から雪か雨が降り始め、１１日朝にかけて標高の高い所を中心に、強い雪の降る所があるでしょう。［雪の予想］１０日１８