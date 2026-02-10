山形県天童市の名産・将棋駒の彫り師と書き師らが製作した将棋駒が10日、市内の小学校に贈呈されました。児童らは早速、貰った駒で将棋を楽しみました。贈呈された将棋駒は、彫り駒と書き駒、合わせて10セットです。天童市内の小学校では将棋駒を製作した彫り師や書き師、さらに児童10人らが参加し、贈呈式が行われました。彫り師「いっぱい使ってください」児童「ありがとうございます」千原嘉記さん「たくさんの駒をいただきあり