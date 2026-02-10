日本司法支援センター東京地方事務所（法テラス東京）と東京司法書士会は、春の相談会「司法書士による無料電話相談会」を2026年2月20日（金）に開催します。敷金返還や借金問題、相続・遺言、登記など、暮らしの法律に関する悩みを電話で相談できる無料イベントです。 春の相談会「司法書士による無料電話相談会」 開催日：2026年2月20日（金）時間：午後1時30分〜午後5時30分相談料：無料形式：電話相談（事前予約制）