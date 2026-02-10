◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア決勝（大会4日目/現地9日）村瀬心椛選手が金メダルを獲得したスノーボード女子ビッグエア決勝。メダル争いの中でも、選手たちが互いをリスペクトしあう様子が見られました。村瀬選手は3回目の滑走前で暫定3位という状態。ここで大技のフロントサイドトリプルコーク1440で完璧な着地を決めます。大技を決め、感極まる村瀬選手をほかの国の選手たちはハグで迎え