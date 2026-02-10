都内のガールズバーで従業員の女性に売春行為をさせた罪に問われている21歳の従業員の女が、初公判で起訴内容を認めました。東京・池袋のガールズバーの従業員・田野和彩被告（21）は、交際していた店長の男と共謀し、店で働く従業員の女性（当時27）を男性と売春行為をさせた罪に問われています。10日の初公判で田野被告は起訴内容について問われると、「間違っていません」と述べ、認めました。検察側は冒頭陳述で、「被害者に大