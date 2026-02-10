ホンダは去年4月から12月までの決算で営業利益が前の年の同じ時期と比べ半減したと発表しました。トランプ政権の関税政策に加え、EV市場の伸び悩みが利益を押し下げました。ホンダが発表した去年4月から12月までの決算によりますと、本業の儲けを示す営業利益が前の年の同じ時期と比べて48.1％減って5915億円となりました。アメリカのトランプ政権による関税政策の影響で2898億円の減益となりました。さらに、北米やヨーロッパでEV