１０日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比１円０２銭円高・ドル安の１ドル＝１５５円５６〜５８銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、４１銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８５円２３〜２７銭で大方の取引を終えた。