ＮＨＫの杉浦友紀アナウンサーが１０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ようやくＢａｄＢｕｎｎｙのハーフタイムショー見た！素晴らしすぎて号泣！」と感動を記した。ＢａｄＢｕｎｎｙ（バッド・バニー）は８日（日本時間９日）にサンフランシスコのリーバイス・スタジアムで行われたプロフットボールＮＦＬのスーパーボウルのハーフタイムショーに出演。レディー・ガガやリッキー・マーティンら豪華ゲストも登場した