埼玉県教育委員会は2月10日、埼玉県の公立高校入試の応募状況を発表した。各校の倍率は以下の通り。●全日制・普通科学校名    学科    募集    志願    倍率上尾    普通科    240    320    1.34上尾鷹の台    普通科    200    183    0.92上尾橘 