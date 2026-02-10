「宝くじ幸運アンバサダー」が愛知県公館を訪れ、発売中の「バレンタインジャンボ」をPRしました。「宝くじ幸運アンバサダー」の宮崎悠哉さん(26)は10日、愛知県の大村知事のもとを訪れ、1等・前後賞合わせて3億円の「バレンタインジャンボ」と、3000万円の「バレンタインジャンボミニ」をPRしました。アジア・アジアパラ競技大会の協賛くじとして、売り上げの一部は大会の財源にも充てられるということで、大村知事