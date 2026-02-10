今週土曜日はバレンタインデーです。感謝の気持ちを伝えるため男性が女性に花を贈る文化、フラワーバレンタインを普及しようと、秋田市で花のモニュメントの展示が始まりました。県内の生花店と卸売業者でつくる団体は、ヨーロッパなどで一般的となっている文化、フラワーバレンタインをPRしようと、10年ほど前からキャンペーンを行っています。週末のバレンタインデーを前に、10日はJR秋田駅