2月10日放送の日本テレビ系『DayDay.』に、渡辺直美がVTR出演。開催を控えた東京ドームでのライブについて語った。【関連】渡辺直美、“好きな人との電話”がプライベートの楽しみ「今まで一切なかったので…」番組では、2月11日にピン芸人として初の東京ドームライブを行う渡辺にインタビュー。インタビューの中で、渡辺はライブの内容について、「芸人としてデビューして20年目の年なので、この20年をたくさんの方に支えていただ