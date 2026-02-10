名古屋市の新年度予算案が10日発表され、一般会計の総額はおよそ1兆7000億円と、10年連続で過去最高を更新しました。アジア・アジアパラ競技大会の運営や警備、宿泊施設の手配といった費用に769億円を見込んでいて、大会に係る名古屋市の負担は累計で1019億円に膨らんでいます。また、管理運営費の高騰などを理由に、今年10月以降、名古屋城の入場料を500円から倍の1000円に、東山動植物園は500円から800円に改定するという